В Германии создали плюшевого медведя, похожего на Меркель: фото

В Германии создали плюшевого медведя, похожего на Меркель: фото

Фабрика изготовит 500 коллекционных медведей, похожих на Меркель, их стоимость — 189 евро.

В Германии фабрика плюшевых игрушек в Кобурге создала медведя, похожего на Ангелу Меркель.

Об этом сообщает Welt.

Медведя выпустили по случаю окончания канцлерского срока Ангелы Меркель. Размер медведя 40 см, его одежда напоминает наряд канцлера. Медведя изготовила фабрика, которая уже сто лет специализируется на изготовлении игрушек, в том числе посвященных известным личностям.

Фабрика изготовит 500 коллекционных медведей, похожих на Меркель, их стоимость — 189 евро. Одну из игрушек планируют подарить Ангеле Меркель.

Напомним, немецкая мастерская изготавливает сладости с портретом Ангелы Меркель.

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