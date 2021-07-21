В Германии спасатели потеряли надежду найти живых после наводнения

В Германии спасатели потеряли надежду найти живых после наводнения

Службы спасения продолжают поиски.

После сильного наводнения в Германии более 150 человек считаются пропавшими без вести, но службы спасения продолжают их поиски.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на местное издание TAG 24.

"Сейчас, к сожалению, очень вероятно, что мы можем только выявить жертв, но не спасти их", — сказала вице-президент Службы организации технической помощи (THW) Сабине Лакнер.

Заместитель председателя THW также призвала население не искать виновных в катастрофе, а оказать помощь пострадавшим.

Напомним, 12 июля в нескольких регионах Германии начались сильные наводнения из-за продолжительных ливней. В результате разрушительных последствий потопа в стране погибли 160 человек, повреждены десятки улиц, жилых домов и мостов.

По словам экспертов, для полного восстановления инфраструктуры страны после стихии потребуется несколько лет упорного труда.

Убытки от непогоды еще даже не начинали считать, однако немецкое правительство уже выделило жителям пострадавших районов 300 миллионов евро.

Мощные ливни наделали также вреда в Чехии и Польше. Вблизи Кракова затопило сразу несколько сел. Воды было столько, что спасателям пришлось вытаскивать людей из окон. Десятки домов остались без электричества. Разрушены два моста. С берегов вышла река Глогочувка, которая затопила трассу, ведущую в курортный город Закопане.

Непогода добралась также до Италии — над Сицилией пронесся ураган. В Палермо потоками воды смывало машины. К счастью, здесь обошлось без жертв.

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