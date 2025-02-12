В Германии суд впервые одобрил экстрадицию украинца: не хотел возвращаться из-за мобилизации

В Германии суд впервые одобрил экстрадицию гражданина Украины, не желавшего возвращаться домой из-за мобилизации.
Федеральный верховный суд Германии впервые одобрил экстрадицию гражданина Украины, который не хотел возвращаться на Родину из-за нежелания быть мобилизованным.
Об этом сообщает MDR.
Правоохранительные органы Украины обратились в Германию с запросом об экстрадиции сбежавшего из Украины мужчины. Мужчину обвинили в угрозах и физическом нападении на полицейского во время забора крови в украинской больнице.
После экстрадиционного заключения мужчины под стражу в Германии он сопротивлялся возвращению в Украину.
Украинец аргументировал это тем, что в случае экстрадиции его мобилизуют. Однако он заполняет, что "не хотел убивать людей и по соображениям совести отказался от военной службы". Однако из-за полномасштабного вторжения РФ в Украине ему отказали в этом праве.
Немецкий суд обосновал свою точку зрения следующим образом: отказ от военной службы по убеждению не препятствует экстрадиции, если соответствующее государство подвергается вооруженному нападению в нарушение международного права, и соответствующее лицо, следовательно, должно ожидать призыва на военную службу.
Ранее сообщалось, что Украине выдали сбежавшего в Польшу из-под домашнего ареста мужчину.
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