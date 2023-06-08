В Германии судили уроженку Днепра Колбасникову за организацию масштабного пророссийского автопробега

Поклонница Путина пришла на судебное заседание со звездой цветов российского флага, похожую на звезду Давида, жалуясь, что "россияне – это евреи 21 века".

В немецком городе Кельн судили уроженку Днепра Елену Колбасникову, которая в начале вторжения Путина в Украину организовала масштабный пророссийский автопробег в поддержку войны. Ее судили за пророссийские действия и высказывания. Окружной суд Кельна приговорил Колбасникову к штрафу в 900 евро.

Об этом пишет Deutsche Welle.

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Приговором поклонница Путина была возмущена. Кельнский судья обосновала свой вердикт тем, что Россия нарушила международное право, вторгнувшись в Украину.

"30 суток тюрьмы, или я должна платить 30 евро в день. 900 евро в государственную казну за убийства людей на Донбассе с 2014 года. Это правда людей в Германии", — сказала она, цинично оправдывая российскую агрессию.

Пришла на суд со звездой Давида и цинично призвала к "миру"

За час до начала заседания появились как сторонники, так и противники Колбасниковой. Женщина пришла в суд со звездой цветов русского флага, похожую на звезду Давида, которую она пристегнула к своей груди, которая распространялась среди поклонников Кремля, якобы "русские — это евреи 21 века". Судья приказ ее снять.

Во время рассмотрения дело Колбасникова продвигало нарратив, что оно "за мир", оправдывая действия российской власти в Украине, которую она называет "фашистской". Также во время процесса Колбасникова пыталась убедить суд, что ее якобы преследуют за политическую деятельность. Она добавила, что дважды теряла работу, теперь живет на пособие по безработице и зарабатывает дополнительно 450 евро мини-работой.

Как Колбасникова объяснила пророссийский автопробег в поддержку войны

По словам Колбасниковой, организованный ею пророссийский автопробег и другие акции являются частью традиции "политики мира" двух бывших канцлеров Германии Вилли Брандта и Герхарда Шредера. Прокурор назвал подобные призывы "циничными".

Напомним, что в 2023 году Елена Колбасникова организовала масштабный пророссийский автопробег в поддержку войны. Тогда более тысячи активистов собрались в автомобилях с российскими и советскими флагами у одного из озер, чтобы проехать к советскому памятнику в Кельне.

Добавим, что газета Kölner Stadt-Anzeiger в январе писала, что в отношении Колбасниковой ведется расследование по призыву к вербовке в отряды ППК "Вагнер".

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