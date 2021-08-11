В Германии тестирование на коронавирус станет обязательным для невакцинированных лиц

Это правило не распространяется на детей до 6 лет и школьников.

В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных от коронавируса людей. Норма вступает в силу с 23 августа и будет действовать для посещения различных учреждений и мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.

Соответствующее решение приняли во вторник, 10 августа, премьер-министры немецких земель и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время видеоконференции, пишет DW.

Отмечается, что c 23 августа все лица, которые не вакцинированы полностью или не переболели COVID за последние шесть месяцев, должны предоставить или быстрый тест на антиген, срок действия которого составляет 24 часа, или ПЦР-тест, сделанный максимум 48 часов назад. Это правило не распространяется на детей до 6 лет и школьников.

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В частности, вакцинированные лица должны предоставлять тесты для посещения парикмахерских, косметических салонов, фитнес-студий, проживание в гостиницах (в этом случае тестироваться необходимо дважды в неделю). Также тесты нужны для посещения больниц, домов престарелых, кафе, ресторанов и баров, кинотеатров, мероприятий и торжеств. Сейчас полную вакцинацию в Германии получили 55,1 процента населения, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

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В частности федеральные земли могут полностью или частично приостановить действие этой нормы при условии, что уровень инфицирования в определенном районе составляет не более 35 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней.



Также с 11 октября быстрые тесты на коронавирус для жителей страны больше не будут бесплатными. Вакцинированные лица должны сами оплачивать их, если будут посещать какие-то заведения. Это правило не распространяется на тех, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам.

Напомним:

Во Франции около 204 тысяч человек по всей стране в третий раз вышли на марш "Свободы" против "пропусков здоровья", наличие которых вскоре станет необходимым для посещения ресторанов и других общественных мест.

против "пропусков здоровья", наличие которых вскоре станет необходимым для посещения ресторанов и других общественных мест. Масштабные протесты против COVID-паспортов произошли также в Литве.

Новости мира: во Франции и Италии люди протестуют против паспортов вакцинации

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