В Германии тестируют роботов-внуков для пожилых людей: какие результаты

Мюнхенский стартап Navel Robotics выпускает роботов для домов, в которых проживают старики. Согласно идее, разработка должна заменять внуков.

Об этом пишет Bild.

Что известно о разработке

По словам автора разработки Клода Туссена, робот может установить зрительный контакт и по выражению лица определить, что чувствует другой человек. Он основан на ИИ, поэтому может рассказывать анекдоты, слушать истории из жизни и задавать вопросы.

Сейчас работы Navel Robotics проходят тестирование сразу в нескольких домах престарелых. Многим людям старшего возраста такой ребенок-робот, который общается с ними, напоминает времена, когда их дети были маленькими. Жители домов охотно знакомятся с роботом-внуком, который очень мил и хорошо реагирует на людей.

После завершения испытаний Navel Robotics собираются запустить серийное производство роботов. Отмечается, что они будут продаваться комплектом по два примерно за 48 тысяч евро.

Напомним, полиция Нью-Йорка направила на пенсию нового робота.

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