В Германии толкнули под поезд украинскую школьницу: жуткие подробности убийства

Полиция Германии

Реклама

В городе Фридланд (Нижняя Саксония, Германия ) продолжается расследование трагической гибели 16-летней девушки из Украины. По данным следствия, трагедия произошла 11 августа, когда девушку толкнули под мчавшийся со скоростью около 100 км/ч грузовой поезд.

Об этом сообщает немецкое издание Stern.

По данным прокуратуры Геттингена, подозреваемым является 31-летний гражданин Ирака. Сразу после инцидента он сам подошел к полицейским, прибывшим по вызову из-за нарушения общественного порядка. Мужчина привел их к телу подростка и заявил, что случайно обнаружил его на платформе. Тогда у полиции не возникло серьезных подозрений, а тест показал 1,35 промилле алкоголя в его крови.

Реклама

Однако уже на следующий день ситуация изменилась: агрессивное поведение задержанного в приемнике привело к его переводу в психиатрическую клинику. Параллельно эксперты обнаружили на плече погибшей следы сильного сжатия, принадлежавших подозреваемому. Это послужило основанием для ордера на арест по подозрению в непреднамеренном убийстве.

Никакая связь между мужчиной и девушкой не установлена. Известно, что подозреваемый ранее находился под наблюдением врачей с диагнозом "параноидальная шизофрения". Также он неоднократно подавал ходатайство об убежище в Германии, однако получил отказ и должен быть депортирован в Литву.

Трагедия шокировала общину: в момент нападения девушка разговаривала по телефону с дедушкой, услышавшим ее крик. Родители сразу усомнились в версии о "несчастном случае".

Семья девушки, сбежавшей от войны в Мариуполе и нашедшая убежище в Тюрингии, теперь готовится к похоронам. Муниципалитет Фридланда объявил сбор пожертвований, чтобы облегчить финансовое бремя. По состоянию на воскресенье удалось собрать более 24 тысяч евро. Похороны пройдут 18 сентября в Хайльбад-Хайлигенштадте.

Реклама

Мэр города Маркус Яницки заявил, что община находится в глубоком трауре. Семья девушки поблагодарила за поддержку и выразила надежду, что виновный получит справедливое наказание.

Ранее ТСН.ua рассказывал об убийстве украинки Ирины Заруцкой, найденной мертвой на станции легкорельсового транспорта в Северной Каролине, США.