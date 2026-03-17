В Германии убили 19-летнюю украинку: что известно о подозреваемом (фото)

Жестокое убийство украинки в Германии

В немецком городе Манхайм произошла резонансная трагедия. В лесу Кеферталь обнаружили тело 19-летней девушки из Украины. В убийстве подозревают ее 17-летнего знакомого, гражданина Сирии.

Об этом пишет NIUS .

Тело девушки обнаружили утром 13 марта. По данным следствия, оно было частично скрыто ветвями и листьями. Правоохранители быстро установили, что речь идет о насильственной смерти.

Подозреваемый был задержан уже в тот же день возле места преступления. Суд выдал ордер на его арест по подозрению в убийстве.

Кто подозреваемый в убийстве украинки

Полиция задержала 17-летнего сирийца, с которым у девушки были отношения.

19-летнюю украинку нашли мертвой в лесу в Мангайме. Подозреваемый — ее парень, ранее обвиняемый в насилии Фото NIUS

По информации прокуратуры, накануне вечером пара встретилась в центре города, после чего отправилась в лес. Около полуночи он якобы жестоко избил девушку руками и, вероятно, ударил палкой, от чего она умерла.

Следователи отмечают, что это не первый случай насилия. Через две недели до трагедии парень уже нападал на девушку. Он нанес ей удары по лицу. Тогда было подано заявление в полицию.

По данным СМИ, девушка планировала официально пожаловаться на нападающего, однако не успела. Ее убили за день до назначенного визита в милицию.

Что известно о погибшей девушке из Украины

Известно, что погибшая приехала в Германию в 2022 году вместе с семьей. По предварительным данным, мотивом преступления могла стать ревность и конфликты в отношениях.

Следствие продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства убийства.

