В Германии убили дальнобойщика-украинца: спорил про войну в Украине

По словам очевидца, темой дискуссии между украинцем и его коллегами стала война в Украине и роль России.

На юге Германии 34-летнего дальнобойщика-украинца убили из-за спора о войне в Украине.

Об этом сообщает BILD.

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Конфликт произошел на стоянке грузовиков. Вечером в субботу четверо водителей отдыхали на "отстое" и распивали там алкоголь. 38-летний дальнобойщик из Румынии рассказал, что просил коллег сделать музыку тише, но те не прислушались, продолжали громко смеяться и спорить. По словам румына, темой дискуссии стала война в Украине и роль России.

Позже конфликт обострился и перерос в драку. От тяжелых травм 34-летний украинец скончался на месте. Трое других нападавших арестованы. Им 35, 41 и 45 лет. Один из них – гражданин Узбекистана. Какое гражданство у других водителей, не сообщается. Полиция выясняет, кто именно убил украинца.

Ранее схожая трагическая история произошла в венгерском Будапеште. Там казах зарезал 48-летнего гражданина Украины. Оба мужчины были дальнобойщиками.

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