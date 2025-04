В Германии убили известную писательницу: карьеру она начинала в Украине

Писательница Александра Фрелих / © penguin.co.uk

В Гамбурге нашли мертвой известную немецкую писательницу Александру Фрелих. Тело нашел ее сын на ее плавучем доме на берегу реки Эльба.

Об этом сообщает The Guardian.

Писательницу нашел ее сын. Местные правоохранители сообщили, что после тщательного анализа улик следователи установили, что смерть Фрелих стала следствием насилия. Сейчас идет расследование, которое ведет специальная группа по борьбе с убийствами. Предварительно установлено, что писательница умерла между полночью и 5:30 утра. Полиция обращается к свидетелям, которые могли видеть подозрительную активность вокруг ее плавучего дома, однако пока нет конкретных подозреваемых.

Что о ней известно

Александра Фрелих начала свою карьеру как журналистка в Украине, где она основала женский журнал и стала фрилансером. В 2012 году она выпустила свой дебютный роман «My Russian Mother-in-Law and Other Catastrophes», ставший бестселлером. Это произведение получило признание благодаря сатирическому взгляду на взаимоотношения между Востоком и Западом. После этого Фрелих опубликовала еще несколько успешных книг, таких как «Death Is a Certainty» и «Skeletons in the Closet».

