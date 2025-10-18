В Германии учат людей прятаться от взрывов и собирать "тревожный чемоданчик"

В Германии готовят население к войне / © УНІАН

Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) опубликовало обновленную брошюру «Vorsorgen für Krisen und Katastrophen» («Подготовка к кризисам и катастрофам»), содержащую революционные для страны рекомендации. Впервые в истории существования этого документа к нему были добавлены советы, касающиеся действий граждан в случае войны — взрывов и полномасштабных кризисных ситуаций.

Обновленное 40-страничное руководство уже опубликовано на сайте ведомства и активно распространяется среди населения.

10-дневная автономия: запасы пищи и «тревожный чемоданчик»

Новое руководство уделяет особое внимание самообеспечению граждан на случай, когда государственные службы помощи не смогут оперативно добраться до всех пострадавших районов.

«Все домохозяйства должны иметь возможность обеспечить себя на 10 дней, если это возможно. Это включает в себя обеспечение водой, пищей, медицинской помощью и средствами гигиены в случае чрезвычайной ситуации. Однако даже запас на три дня очень полезен», — говорится в документе.

Брошюра подробно описывает, как подготовить запасы продовольствия и воды, какие лекарства и средства гигиены должны быть в домашней аптечке. Кроме того, добавлены инструкции по подготовке «тревожного чемодана» с четко определенным перечнем вещей, необходимых для эвакуации или пребывания в укрытии.

Для людей с инвалидностью и особыми потребностями разработаны специальные рекомендации. Они включают подготовку запасных батареек для слуховых аппаратов, дополнительных лекарств, а также планирование действий на случай, если номера экстренных служб 110 (полиция) и 112 (пожарная/медицинская помощь) будут недоступны.

Обложка пособия BBK «Подготовка к кризисам и катастрофам»

Инструкция для укрытия: защита от взрывов и обломков

Одной из наиболее заметных и новых частей документа является инструкция по правильному выбору укрытия в случае взрывов и воздушных атак, в результате которых могут образоваться опасные обломки и осколки стекла.

Поскольку большинство зданий в Германии фундаментальны, BBK рекомендует прятаться во внутренних помещениях с минимальным количеством наружных стен, дверей и без окон.

Рекомендуемые места для укрытия:

Подвалы без окон — считаются оптимальным вариантом для защиты.

Внутренние помещения — если подвала нет, подойдут лестничные клетки, ванные комнаты или коридоры в центре дома.

Общественные места — подземные гаражи, станции метро, музеи.

Категорически запрещено использовать мансардные помещения, поскольку крыша не обеспечивает достаточной защиты от ударных волн и обломков. Кроме того, в кризисных ситуациях гражданам запрещено пользоваться лифтами.

Брошюра также подробно объясняет значение различных сигналов сирены, аварийно-спасательное снаряжение необходимо иметь для быстрого побега, а также содержит контрольный список подготовки с инструкциями по оказанию первой помощи, например, как правильно наложить тугую повязку для спасения жизни.

Власти Германии подчеркивают, что любая предварительная подготовка ценна. Даже минимальный запас на три дня может помочь, и гражданам советуют постепенно наращивать свои запасы и навыки.

Напомним, на фоне участившихся в воздушном пространстве ЕС инцидентов с дронами Германия усиливает защиту неба. Полиция разворачивает лазерное оружие для борьбы с дронами, а аэропорт Мюнхена готовит 3000 раскладушек для пассажиров.