В Германии украинец устроил в пабе резню из-за просьбы надеть маску (фото)

Из-за инцидента охранники паба получили ранения.

В Магдебурге, что в Германии, 41-летний украинец устроил в местном пабе резню из-за того, что его попросили при входе одеть маску.

Об этом сообщает Bild.

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По данным издания, инцидент произошел во время футбольного матча "Украина-Швеция". Гражданин Украины хотел посмотреть трансляцию матча в пабе, но охрана его не пустила, поскольку в мужчины при входе не было защитной маски.

После спора гражданин Украины ранил одного из охранников ножом и бросился бежать. Его пытался остановить другой работник заведения, которого также ранили. Немецкая полиция задержала подозреваемого возле места преступления. По предварительным данным, он был нетрезв.

Пострадавших госпитализировали. Подозреваемого в нападении задержали. Продолжается расследование.

Напомним, в Штатах создали защитную маску, которая определяет, больной ли человек COVID-19.

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