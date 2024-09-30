В Германии украинец в женском туалете избил полицейскую: подробности инцидента

Полицейские пытались вывести агрессивного мужчину из помещения вокзала, но он сопротивлялся и пытался оттолкнуть их.

На вокзале в немецком Дортмунде украинец устроил потасовку и ударил полицейскую.

Об этом сообщило издание BILD.

В субботу утром 49-летний гражданин Украины, проживающий в немецком городе Хердекке, вошел в женский туалет на центральном вокзале Дортмунда, не оплатив его пользование.

После того как мужчина зашел в женский туалет, он напал на двух работников заведения, пытавшихся ему сделать замечание. Когда на место прибыли полицейские, он продолжал демонстрировать агрессивное поведение.

Полицейские пытались вывести агрессивного мужчину на улицу, но он сопротивлялся и пытался оттолкнуть их. В процессе конфликта он ударил женщину-полицейского по лицу своими подтяжками. Правоохранители быстро остановили нападающего, свергнув его на пол, и задержали. Во время проведения теста на алкоголь выяснилось, что мужчина находился в состоянии опьянения. После составления протокола его отпустили.

Напомним, украинцы, переселившиеся в Германию, могут потерять социальную помощь. Один безработный получает 564 евро в месяц, но это вызывает недовольство многих немцев.

Читайте также: