В Германии украинка убила знакомого, потому что не хотела съезжать из дома – подробности дела

В немецком Мюнхене начался суд над беженкой из Украины, которая 5 февраля 2023 года зарезала хозяина дома, потому что не хотела съезжать.

Об этом пишет Bild.

По данным издания, 54-летний IT-специалист Юрген Ф. из города Дахау (расположен в 20 км от Мюнхена — ред.) приютил у себя дома свою знакомую из Украины Елену К., которой пришлось бежать из страны из-за полномасштабного вторжения России.

Известно, что Юрген и Елена познакомились еще 15 лет назад через сайт онлайн знакомств. У них начались отношения, однако с 2013 года, как говорится в обвинительном заключении, Юрген "дистанцировался" от Елены. Тем не менее, они продолжали поддерживать связь.

После начала российского вторжения в феврале 2022 года Елена сначала переехала к своей сестре в город Шварцвальд, однако потом появилась с чемоданами в доме Юргена в Дахау.

Юрген согласился принять ее на время, однако украинка осталась в его доме практически на год и якобы заставляла Юргена прописать ее у себя.

По версии следствия, Елена вела себя агрессивно и не реагировали на попытки Юргена уговорить ее покинуть дом. Опасаясь женщины, немец спал вместе с детьми на диване.

5 февраля 2023 года Елена во время очередной ссоры в присутствии семьи Юргена схватила кухонный нож и нанесла хозяину дома несколько ранений в шею, в результате чего мужчина умер.

Напомним, украинец в Польше убил свою жену и двух маленьких дочерей – подробности трагедии.

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