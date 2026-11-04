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В Германии украинку задержали и подозревают в убийстве ребенка: подробности
Украинку задержали в Германии по подозрению в тяжком преступлении.
В одной из гостиниц немецкого Мюнхена правоохранители задержали гражданку Украины, подозреваемую в убийстве ребенка.
Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Мюнхене в ответе на запрос «Радио Свобода».
Украинские дипломаты получили официальное подтверждение инцидента после обращения в мюнхенскую полицию.
«Получено подтверждение факта задержания гражданки Украины в одной из гостиниц Мюнхена. Предварительно он подозревается в убийстве ребенка», — отметили в консульском ведомстве.
Пока материалы дела уже передали в суд. Заседание по его рассмотрению должно состояться завтра.
Напомним, в Австрии жестоко убили 35-летнюю украинку, сбежавшую от войны вместе с двумя дочерьми.