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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Германии украинку задержали и подозревают в убийстве ребенка: подробности

Украинку задержали в Германии по подозрению в тяжком преступлении.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Полиция Германии

Полиция Германии / © Associated Press

В одной из гостиниц немецкого Мюнхена правоохранители задержали гражданку Украины, подозреваемую в убийстве ребенка.

Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Мюнхене в ответе на запрос «Радио Свобода».

Украинские дипломаты получили официальное подтверждение инцидента после обращения в мюнхенскую полицию.

«Получено подтверждение факта задержания гражданки Украины в одной из гостиниц Мюнхена. Предварительно он подозревается в убийстве ребенка», — отметили в консульском ведомстве.

Пока материалы дела уже передали в суд. Заседание по его рассмотрению должно состояться завтра.

Напомним, в Австрии жестоко убили 35-летнюю украинку, сбежавшую от войны вместе с двумя дочерьми.

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