В Германии украинку задержали и подозревают в убийстве ребенка: подробности

Полиция Германии / © Associated Press

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В одной из гостиниц немецкого Мюнхена правоохранители задержали гражданку Украины, подозреваемую в убийстве ребенка.

Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Мюнхене в ответе на запрос «Радио Свобода».

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Украинские дипломаты получили официальное подтверждение инцидента после обращения в мюнхенскую полицию.

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«Получено подтверждение факта задержания гражданки Украины в одной из гостиниц Мюнхена. Предварительно он подозревается в убийстве ребенка», — отметили в консульском ведомстве.

Пока материалы дела уже передали в суд. Заседание по его рассмотрению должно состояться завтра.

Напомним, в Австрии жестоко убили 35-летнюю украинку, сбежавшую от войны вместе с двумя дочерьми.

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