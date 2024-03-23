В Германии украинских мужчин-беженцев могут лишить выплат: что известно

В немецком Бундестаге начали раздаваться призывы о лишении выплат украинских мужчин, находящихся в стране в статусе беженцев.

Об этом пишет Berliner Zeitung.

С соответствующей инициативой выступил депутат германского парламента от оппозиционной партии Христианский демократический союз Флориан Хан.

В Министерстве внутренних дел ФРГ на январь фиксировали пребывание Германии 209 842 мужчин из Украины.

По словам Флориана Хана, выплаты немецкого правительства беженцам-украинцам, являются дополнительным стимулом избегать выполнения обязанностей по защите своей страны от российского вторжения.

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"Сигнальный эффект для украинцев будет плохим, когда мы говорим о воинственности, с одной стороны, но, с другой стороны, косвенно вредит воле защиты ", — сказал Хан.

Однако позицию Хана поделили не все депутаты Бундестага. Многие из них выступают против лишения денежной помощи мужчин призывного возраста из Украины.

В частности депутат Бундестага от Свободной демократической партии Александер Мюллер заявил, что все беженцы, имеющие право на проживание в Германии, должны получать одинаковые льготы, независимо от их происхождения или пола.

Польша не будет поощрять беженцев из Украины возвращаться назад, но и не будет препятствовать, если так решат люди.

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