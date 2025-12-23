В Германии украинца подозревают в подготовке диверсий на железной дороге: что известно

Полиция Германии (иллюстративная фотография)

Германия взяла под стражу гражданина Украины, подозреваемого в организации серии диверсий по заказу российских спецслужб. Мужчину экстрадировали из Швейцарии спустя семь месяцев после его ареста.

Об этом сообщает Welt со ссылкой на данные следствия.

По версии Генеральной прокуратуры Германии, обвиняемый вместе с двумя сообщниками готовил масштабные акции на железной дороге. План заключался в осуществлении поджогов и взрывов во время грузовых перевозок по территории страны.

Отмечается, что злоумышленники планировали отправлять из Германии якобы в Украину посылки, внутри которых были замаскированы взрывные или зажигательные устройства. Эти пакунки должны были срабатывать непосредственно при транспортировке по железной дороге.

Следствие установило, что подготовка к преступлениям перешла в практическую фазу еще весной. В марте один из участников группы отправил из Кельна две «пробные» посылки, оснащенные GPS-трекерами, чтобы проверить маршрут и логистику. В мае организатор диверсионной сети был задержан в швейцарском кантоне Тургау. Тогда же в немецких городах Кельн и Констанц правоохранители задержали двух его подельников (также граждан Украины).

Расследование показало, что заказчики этих диверсий имеют прямую связь с Российской Федерацией. Целью атак было дестабилизировать логистические цепочки Германии и воспрепятствовать перевозкам. На данный момент все трое фигурантов находятся под стражей. Организатор группы на днях был доставлен в Карлсруэ, где следственный судья Федерального суда Германии избрал ему меру пресечения.

Напомним, Окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест двоих подозреваемых в диверсиях на железной дороге, которые выехали в Беларусь.

Как сообщалось ранее, диверсии на железнодорожных путях в Польше произошли 15 и 17 ноября.

Также ранее мы писали, что Telegram-каналы по поиску работы хотят превратить украинских подростков в террористов.