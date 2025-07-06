В Германии украинцы попали в ДТП, погиб двухлетний ребенок (фото)

Последствия ДТП в Германии

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В Германии неподалеку Штукенброк-Сенне произошла трагическая авария с участием украинцев. Во время ДТП погиб двухлетний ребенок, другие члены семьи получили ранения.

Об этом сообщает издание BILD и Westfälische Nachrichten

Сообщается, что ДТП произошло на автомагистрали А33 вблизи с участием пятерых украинцев — 34-летнего водителя, его 26-летней пассажирки и троих детей: двух двухлетних девочек и шестилетнего ребенка. Во время движения водитель Peugeot внезапно сменил полосу движения с правой на левую, не заметив приближающийся Opel, которым управлял 24-летний мужчина из Боргентрайха.

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В результате столкновения Peugeot получил значительные повреждения. В аварии одна из двухлетних девочек получила тяжелые травмы, от которых позже скончалась в больнице. Другой двухлетний ребенок был тяжело травмирован, а шестилетняя девочка получила легкие ранения. Водитель и пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Также во время аварии пострадал третий автомобиль — Volkswagen Crafter, водитель которого, 48-летний мужчина, остался невредимым.

Последствия ДТП в Германии

Из-за ДТП движение по трассе А33 было полностью перекрыто более чем на шесть часов, что вызвало значительные пробки в районе аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Венгрии в ДТП попал автобус с детским ансамблем из Львова. В результате аварии пострадал 21 человек, среди которых четверо — в тяжелом состоянии.

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