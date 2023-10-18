В Германии ультраправый бургомистр соврал о налогах — несмотря на обещания, плату поднимут даже за собак

Первый в ФРГ бургомистр от ультраправой партии Альтернатива для Германии сначала пообещал снизить налоги, а затем поднял их.

На востоке Германии ультраправый бургомистр поднял налоги и сборы, хотя обещал их снизить. Речь идет о городе Рагун-Есниц, который с 1 сентября возглавил 42-летний Ганнес Лот — бургомистр от партии "Альтернатива для Германии". Теперь граждане, у которых есть дети и домашние питомцы, будут платить на тысячу евро больше.

Об этом говорится в BILD.

Во время предвыборной кампании Лот обещал "голосовать против любого увеличения налогов и сборов", однако на днях он выступил в городском совете и заявил, что планирует поднять плату за места в детском саду, а также налоги на землю и торговлю.

Ганнес Лот — бургомистр от партии "Альтернатива для Германии" Фото: BILD

Более того, он собирается повысить плату за собак, хотя раньше обещал вообще отменить этот налог.

Теперь, говорится, семья с домом, ребенком и собакой должна будет платить на 1000 евро в год больше.

"Устав коммуны накладывает на нас ограничения. Город имеет финансовые обязательства в следующем году почти на 2,5 млн евро. Нам нужен сбалансированный бюджет", — заявил Лот в комментарии для BILD.

Напомним, Бельгия первой в мире объявила о том, что направит в поддержку Украине 1 миллиард 700 тысяч евро. Читайте в материале ТСН.ua, как это будет происходить.

Читайте также: