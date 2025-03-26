В Германии устроили облаву на террористов, которые хотели свергнуть правительство страны на другом континенте

Во время полицейского рейда были проведены обыски 19 объектов собственности.

В среду, 26 марта, в Германии состоялся массовый рейд против 17 вероятных членов террористической группы, стремящейся свергнуть правительство африканской страны Эритреи.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Федеральной прокуратуры в Карлсруэ.

По информации властей, подозреваемые играют немаловажную роль в немецком отделении "Бригады Н'Хамеду". Эта группировка, действующая по крайней мере с 2022 года, известна тем, что прибегает к насилию против организаторов мероприятий в Германии, поддерживающих правительство Эритреи.

В частности, группировку обвиняют в организации насильственных беспорядков на эритрейских фестивалях в Гиссене, вблизи Франкфурта, в августе 2022 и августе 2023 года, а также на семинаре, организованном эритрейской ассоциацией в Штутгарте в сентябре 2023 года. В этих инцидентах были ранены несколько полицейских, некоторые из них — серьезно.

Некоторые члены организации считают правомерным прибегать к насилию против государственных учреждений Германии и их представителей, в частности полицейских, говорится в заявлении прокуратуры.

В общей сложности во время утренней операции в землях Гессен, Бавария, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Мекленбург-Нижняя Померания и Баден-Вюртемберг были проведены обыски 19 объектов собственности.

Аналогичная операция была проведена в Дании. О задержаниях пока не сообщается.

Напомним, в Мюнхене суд вынес приговор россиянину, который ударами ножа убил двух украинских военнослужащих, проходивших реабилитацию в Германии.

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