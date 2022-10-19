В Германии уволили руководителя службы кибербезопасности из-за возможных связей с российской разведкой

Президент Федерального ведомства по информационной безопасности мог иметь контакты с людьми, причастными к российским спецслужбам, через Совет кибербезопасности Германии.
Правительство Германии приняло решение о немедленном увольнении руководителя службы кибербезопасности Арне Шенбома после сообщений о его возможных связях с российской разведкой.
Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии.
В сообщении говорится, что решение о замене Шенбома отвечает интересам 1500 сотрудников Федерального ведомства по информационной безопасности.
"Основанием этого является не в последнюю очередь обвинения, которые хорошо известны и широко обсуждаются в СМИ и навсегда подорвали необходимое доверие общества к нейтральности и беспристрастности его поведения на посту президента важнейшего органа по кибербезопасности Германии", — сказал представитель министерства.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что Шенбом мог контактировать с людьми, причастными к российским спецслужбам, через Совет кибербезопасности Германии.
Этот Совет объединяет экспертов из государственных учреждений и частного сектора, а Шенбом стал его соучредителем в 2012 году. По сообщениям СМИ, одним из его членов является немецкая дочерняя компания российской фирмы по кибербезопасности, основанной бывшим сотрудником КГБ.
Шенбом, возглавлявший немецкое агентство по кибербезопасности с 2016 года, пока не прокомментировал эту информацию.
Германия в последние годы неоднократно обвиняла Россию в попытках кибершпионажа.
Самым громким инцидентом, в котором обвиняют российских хакеров, стала кибератака в 2015 году, парализовавшая компьютерную сеть Бундестага, заставив нижнюю палату парламента работать в автономном режиме несколько дней, пока ее исправляли.
Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины сообщили, что Кремль планирует осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры союзников Украины.
Читайте также: