В Германии уже 30 лет создают "Пирамиду времени": что о ней известно и когда закончится строительство

В Германии продолжается строительство так называемой "Пирамиды времени". Это артпроект местного художника Манфреда Лабера, начал его он еще в 1993 году.

Об этом пишет издание The New York Times.

Как отмечается, строительство "Пирамиды времени" проходит в городе Вемдинг. Сама же пирамида будет состоять из 120 бетонных блоков, которые добавляют один раз в десятилетие. Сооружение должно иметь высоту около семи метров.

Что интересно, художник, являющийся автором проекта, умер в 2018 году, однако власти города приняли решение продолжить строительство. Для этого даже был инициирован фонд Wemding Pyramids of Time, средства из которого идут на развитие пирамиды.

Проект изучает влияние времени на разные поколения. Создавать его помогают местные жители.

"Пирамида времени" и другие проекты могут напоминать людям, что каждое поколение обязано перед потомками, имея власть оставить после себя наследие, которое расширит выбор и возможности их потомков — или сдержит их", — сказал местный житель Карл-Хайнц Джон.

Завершить строительство планируют к 3183 году.

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