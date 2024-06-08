В Германии уже неделю разыскивают пропавшую 9-летнюю украинку: полиция не исключает преступления

В Германии 3 июня исчезла 9-летняя школьница из Украины. Девочка не дошла до школы. Тревогу об исчезновении забила мать Валерии.

Об этом сообщает полиция Германии.

"После интенсивных поисков ребенка в районе города Дебельн и в районе реки Фрайбергер Мульде вчера (4 июня – ред.) безрезультатно. Оперативные мероприятия продолжились в ночь на среду. Полицейские особенно проверили территорию начальной школы на Bayerische Strasse. Ассоциация саксонских собак-спасателей до поисков девочки с самого утра среды Среди прочего местные собаки прочесывали леса, поля и луга в районе Мюльдорфа и на востоке города.

Полиция не исключает преступления, совершенного против девочки.

Немецкое издание Bild пишет, что в последний раз девочку видели около 6:50 утра, когда она вышла из дома семьи, чтобы сесть на автобус (линия С) в школу примерно за два километра, но она там не появилась.

Видеозаписи и заявления водителей автобусов подтвердили, что Валерия ехала в школу в день исчезновения не обычным автобусом. Поэтому школа сразу не сообщила об отсутствии школьницы. Государственная прокуратура начала расследование против школы.

Радио Свобода, ссылаясь на полиции земли Саксония, добавляет, что к поискам привлекают кинологов, водолазов, спасателей и вертолет. Более 300 стражей порядка снова и снова прочесывают весь город.

Как рассказал друг семьи пропавшей девочки, украинская беженка приехала вместе с двумя несовершеннолетними детьми в Германию в 2022 году. Они родом из Днепропетровщины.

Напомним, в Германии с ножом напали подростка из Украины.

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