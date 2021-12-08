В Германии в аварии с танком во время учений погибли двое военных

В Германии в аварии с танком во время учений погибли двое военных

Во время маневра один из боевых танков столкнулся с военным внедорожником.

В Германии во вторник, 7 декабря, в результате аварии на военном полигоне "Берген" в Нижней Саксонии погибли двое военнослужащих.

Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По информации Бундесвера, во время маневра один из боевых танков столкнулся с военным внедорожником, в результате чего два человека получили смертельные травмы.

В материале указывают, что "точное течение событий еще предстоит определить". После инцидента в Министерстве обороны ФРГ заявили, что находятся "в глубокой скорби": "Мы сочувствуем погибшим, а также находящимся на месте военным".

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