В Германии в аварии с танком во время учений погибли двое военных

Во время маневра один из боевых танков столкнулся с военным внедорожником.
В Германии во вторник, 7 декабря, в результате аварии на военном полигоне "Берген" в Нижней Саксонии погибли двое военнослужащих.
Об этом сообщает Berliner Zeitung.
По информации Бундесвера, во время маневра один из боевых танков столкнулся с военным внедорожником, в результате чего два человека получили смертельные травмы.
В материале указывают, что "точное течение событий еще предстоит определить". После инцидента в Министерстве обороны ФРГ заявили, что находятся "в глубокой скорби": "Мы сочувствуем погибшим, а также находящимся на месте военным".
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