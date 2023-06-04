В Германии в лагере для беженцев погиб 9-летний мальчик из Украины: подробности трагедии

В Германии в воскресенье, 4 июня, во время пожара в лагере для беженцев погиб 9-летний мальчик из Украины. Ребенок вместе с родными спасался от войны России, однако умер из-за трагедии.

Об этом в Twitter написал министр внутренних дел земли Тюрингия Георг Майер.

Майер подтвердил, что погибший в пожаре в лагере для беженцев – это 9-летний мальчик из Украины.

"Сегодня в Апольде погиб ребенок, который вместе с семьей искал убежища от путинских бомб. В такие дни можно отчаяться. Я сделаю все возможное, чтобы выяснить причину пожара. Здесь должна быть полная ясность", — написал Георг Майер.

Напомним, в Тюрингии в 5:00 утра 4 июня произошел пожар в лагере для беженцев, где проживало 245 человек. Во время пожара загадочно исчез мальчик из Украины. Впоследствии на месте трагедии нашли тело ребенка, однако полиция не могла подтвердить, действительно ли это маленький украинец.

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