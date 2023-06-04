В Германии в лагере для беженцев загадочно исчез 9-летний мальчик из Украины: подробности трагедии

Полиция расследует причины трагедии.
В Германии в Тюрингии произошел пожар в лагере для беженцев, где проживало 245 человек. На месте трагедии погиб ребенок. Вероятно – это 9-летний мальчик из Украины, который до экспертизы считается пропавшим без вести.
Об этом пишет DW.
По данным полиции, пожар вспыхнул 4 июня в 5 утра по местному времени (3:00 по Киеву) в городе Апольда на востоке Тюрингии. Там нашли тело ребенка, еще 10 людей получили травмы. Всего в приюте проживало 245 человек.
Очевидцы говорят, что пламя достигало нескольких метров в высоту. Полиция заявила, что причина пожара неизвестна, но расследование ведется "полным ходом".
Жителей приюта, спасшихся пожарными, отвезли в другой центр приема беженцев в соседнем Гермсдорфе. Их сопровождали сотрудники полиции и переводчики.
9-летний мальчик из Украины считается пропавшим без вести. Власти заявили, что для того, чтобы определить, есть ли тело, найденное в здании, пропавшим мальчиком, понадобится судебно-медицинская экспертиза. Полиция ожидает результатов вскрытия не раньше понедельника. Еще 10 человек с разными травмами госпитализировали.
Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер выразил обеспокоенность "ужасающей новостью" в Апольде.
"Мои мысли с родителями и родственниками погибшего ребенка", — сказал он.
Министр миграции Дорин Денштедт также посетила место происшествия, чтобы встретиться с пострадавшими и полицией. Федеральный министер внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что федеральные органы безопасности готовы оказать помощь властям Тюрингии.
Как пишет немецкое издание stern.de, по словам представителя полиции, пожар произошел в жилой части помещения, причина пока неясна. Следователи ищут источник возгорания, чтобы установить причину пожара.
Согласно сообщению, объект является постоянным жильем для продолжительного пребывания, а не пунктом временного размещения беженцев. Бывшая школа была переоборудована и подготовлена к постоянному проживанию. Там жили беженцы разных национальностей.
Напомним, в Германии россияне избили украинца из-за замечаний о триколоре.
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