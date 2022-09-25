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В Германии в небе столкнулись два спортивных самолета: пилоты погибли

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В Германии в небе столкнулись два спортивных самолета: пилоты погибли

Фото: Associated Press

Двое пилотов погибли в результате столкновения двух самолетов на окраине немецкого города Гера.

Самолеты упали после столкновения над открытой местностью.

Об этом пишет MDR.

По словам представителя пожарной охраны, погибли два пилота, выполнявших акробатические фигуры на самолетах. Они столкнулись в воздухе вблизи аэродрома Леумниц. Других погибших и пострадавших не было. Район вокруг места крушения вблизи аэродрома был окружен.

На аэродроме Гера-Леумниц позволено взлет и посадку самолетам с максимальным взлетным весом 5,7 тонны.

Напомним, у берегов Латвии разбился частный самолет.

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