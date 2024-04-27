В Германии в небо подняли истребители из-за российского военного самолета: что произошло

Самолет РФ был зафиксирован в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Германия поднимала в атмосферу свои истребители для перехвата российского военного самолета Ил-20, зафиксированного в небе над Балтийским морем.

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Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Германии.

В сообщении указывается, что Ил-20 (COOT-A) зафиксирован в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. После этого из авиабазы Лааге вылетели истребители для перехвата.

"Наши германские истребители Eurofighters вылетели из Laage для Alpha Scramble сегодня около 12:45", — говорится в публикации Люфтваффе.

Также в воздушных силах Германии заявили, что Ил-20 был идентифицирован при нарушении воздушного пространства над Балтийским морем, его движение сопровождалось немецкими Eurofighters.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия и Франция подняли в воздух истребители из-за российского самолета.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские бомбардировщики пролетели мимо Аляски, в США отреагировали.

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