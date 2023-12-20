В Германии в прямом эфире телеканала ведущей стало плохо: ее срочно заменили

Женщина читает новости на телеканале ZDF с 1989 года.

В Германии в эфире одного из телеканалов стало плохо ведущей. У дикторши замедлилась речь, после чего она почувствовала головокружение. Ее пришлось заменить при выпуске новостей.

Об этом пишет российский BILD.

Как стало известно, в прямом эфире стало плохо 58-летний Гундул Гаузе, читающий новости на телеканале ZDF с 1989 года. Женщине стало плохо, когда она рассказывала о боях в секторе Газа.

“Опытный диктор говорила все медленнее и неувереннее, у нее начал заплетаться язык, после чего она исчезла из кадра. Через несколько секунд ее сменила напарница Дуня Хаяли. Сама Гаузе рассказала BILD, что, скорее всего, с ней произошел ортостатический коллапс, также известный как ортостатическая гипотония. Это резкое снижение артериального давления до обморока, которое часто возникает при резком вставании”, — пишет BILD.

Диктор позже добавила, что почувствовала тошноту, головную боль и головокружение.

Напомним, что Германия выступила против прекращения огня в Секторе Газа.

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