В Германии в воздух подняли истребители из-за неизвестного самолета: чем все кончилось

Истребители пролетели в небе над Баварией и Тюрингией, чтобы перехватить самолет-нарушитель.

В ночь на 9 декабря в небе над Германией заметили неизвестный самолет, который не выходил на связь с диспетчерами.

Он вошел в воздушное пространство ФРГ из Литвы, сообщает Bild.

В сообщении указывается, что по тревоге были подняты два сверхзвуковых истребителя Eurofighter тактической эскадрильи Люфтваффе в Нойбурге-на-Дунае. Они пролетели в небе над Баварией и Тюрингией, чтобы перехватить самолет-нарушитель.

Как сообщили военные летчики, они максимально приблизились к самолету из Литвы и установили с его пилотом зрительный контакт. Тот объяснил, что произошла потеря связи. Он сменил курс, истребители его сопровождали в воздушное пространство Польши.

Жители Баварии и Тюрингии, над которыми происходила воздушная операция, массово звонили в полицию, сообщая о грохоте в небе и трепетном стекле в окнах. Один мужчина даже пожаловался, что из-за резкого шума разлил пиво.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ испугались приближавшегося к Крыму американского БПЛА и подняли истребитель.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США упал истребитель F-35, и его не могут найти.

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