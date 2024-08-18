В Германии во время фестиваля вспыхнуло колесо смотра — пострадали более 30 человек

В Германии во время музыкального фестиваля Highfield, проходившего вблизи Лейпцига на озере Стормталер, произошло возгорание на колесе обзора, в результате чего пострадали десятки человек.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Инцидент произошел вечером в субботу, когда на аттракционе вспыхнули две кабинки. В результате около 30 человек получили разные травмы, причем двое из них находятся в тяжелом состоянии. Очевидцы с ужасом наблюдали, как горят кабинки с людьми внутри, но спасательные службы оперативно отреагировали на произошедшее.

Причина пожара пока неизвестна, и ведется расследование по установлению обстоятельств возгорания. Известно, что среди пострадавших четыре полицейских, которые также пострадали от дыма. Большинство пострадавших получили легкие травмы, относящиеся к отравлению продуктами горения.

Организаторы фестиваля выразили сожаление по поводу инцидента и заявили, что сотрудничают с пожарными, полицией и медицинскими службами, чтобы оказать помощь пострадавшим. Представители фестиваля также отметили, что лечение пострадавших продолжается и большинство из них находятся в стабильном состоянии, учитывая серьезность ситуации.

В Германии загорелось колесо обозрения – более 30 пострадавших

На видео с места происшествия видно, как огонь охватил среднюю часть колеса, в частности, выгоревшие дотла кабинки. Пожарная бригада сообщила, что ситуация взята под контроль, и дальнейшего распространения пламени удалось избежать.

Напомним, в Одессе во время воздушной тревоги и работы ПВО люди застряли на колесе осмотра, что подняло их на высоту 13-этажного дома. Родители вместе с детьми оказались в ловушке на самом верху аттракциона, когда раздавались сигналы тревоги.

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