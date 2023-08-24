В Германии возник скандал из-за радио, в эфире которого призвали убить Зеленского

В Германии в эфире общественного радио Deutschlandfunk во время дискуссионной программы под названием "Украина – как прекратить агрессивную войну России?" раздался призыв к расправе над президентом Зеленским. Это спровоцировало скандал в Германии.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В эфире общественного радио обсуждалась тема, как заставить Россию остановить войну против Украины. Тогда слушатель по имени "Фишер" оставил на автоответчике сообщение, в котором заявил, что войну в Украине можно закончить "очень просто": "Арестовав Зеленского и его банду преступников, его банду геноцида, четвертовать его заживо и отрубить ему голову".

В Германии это возмутило общество и даже один из адвокатов захотел подать иск на радиостанцию и его слушателя за призывы к насилию. Радиостанция уже извинилась за заявления слушателя и удалила его комментарий из аудиотеке.

Напомним, министр иностранных дел Анналена Бербок высказалась о поставках Украине ракет Taurus. По ее мнению, следует быстрее решать этот вопрос, ведь каждый день промедления имеет значение.

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