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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Германии впервые после Второй мировой победили ультраправые: что это значит для Украины

Ультраправа "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Ангальт, более чем вдвое опередив партию канцлера Фридриха Мерца, а среди ее программных целей — сокращение поддержки Украины и восстановление связей с Россией.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Флаг Германии

Флаг Германии / © pexels.com

В Германии ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) одержала историческую победу на земельных выборах в Саксонии-Ангальте.

Об этом пишет Reuters .

По предварительным результатам AfD получила около 44% голосов. Это более чем вдвое превышает результат Христианско-демократического союза канцлера Фридриха Мерца, набравшего около 18%.

Такой результат стал первой со времен второй мировой войны победой ультраправой силы на выборах земельного уровня в Германии.

В то же время, победа на выборах еще не означает, что AfD возглавит правительство Саксонии-Ангальт. Подсчет голосов продолжается, и пока неясно, получит ли партия достаточно мандатов для самостоятельного формирования правительства. Основные германские партии до сих пор отказываются создавать с ней коалиции.

Почему результат важен для Украины

Политическая программа AfD предусматривает резкое ограничение иммиграции, возобновление более тесных отношений с Россией и сокращение помощи Украине. В случае получения реальных властей в земле партия рассматривает свой успех как плацдарм для борьбы за федеральные власти 2029 года.

Лидер AfD в Саксонии-Ангальт Ульрих Зигмунд после оглашения результатов назвал их историческими и заявил, что избиратели требуют политических изменений.

Результат стал серьезным ударом и для канцлера Фридриха Мерца. По опросу ARD, 87% избирателей земли были недовольны работой федерального правительства. Reuters отмечает, что AfD также уже вышла во главу угла в некоторых общенациональных опросах.

Отделение AfD в Саксонии-Ангальт немецкая внутренняя разведка классифицирует как правоэкстремистское. Сама партия обвинения в экстремизме отвергает.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о "начале настоящей войны" с Германией: что произошло

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