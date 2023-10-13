В Германии высказались о "высоких" выплатах украинским беженцам: скандальное заявление

Речь идет о том, что все должны получать одинаковые выплаты.

Глава правительства земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст выступил с предложением привести социальные выплаты для беженцев в Германии в соответствии со средним уровнем выплат в ЕС. Мол, нужно унифицировать этот показатель для просителей убежища.

Об этом сообщает "BILD на русском".

Назрел миграционный кризис

По словам Вюста, дисбаланс в распределении беженцев внутри Европы – следствие неравенства европейских социальных стандартов. "Многие люди едут из других стран ЕС в Германию, потому что наша производительность просто выше", – заявил он.

Апеллировал политик и к словам министра миграции Греции Димитриоса Кайридиса о том, что Германия предлагает такие условия поддержки для сторонников убежища, о которых "не мог бы мечтать даже гражданин Греции". Вюст считает, что следует задуматься.

"Нам нужно выровнять уровень льгот для просителей убежища в ЕС", – подчеркнул глава правительства земли.

Премьер-министры немецких земель встретились 13 октября во Франкфурте, чтобы обсудить способы борьбы с миграционным кризисом. Они должны договориться о том, как сократить количество прибывающих в Германию беженцев, а также о процессе ускоренной депортации и создании стационарного пограничного контроля.

Напомним, в Германии говорят о чрезмерной нагрузке из-за увеличения количества беженцев из Украины. Там предлагают перейти от пособия на помощь в натуральной форме и ввести требования трудоустройства для беженцев.

Читайте также: