В Германии выставили на продажу виллу друга Путина: она оказалась самой дорогой недвижимостью страны

Вилла олигарха Алишера Усменова оказалась самой дорогой недвижимостью в Германии, ее оценили в 25 миллионов евро.

В Германии за долги выставили на продажу виллу подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова, являющегося одним из самых богатых людей в РФ.

Речь идет об особняке Усманове на берегу озера Тегернзе в Роттах-Эгерне (Бавария), сообщило немецкое издание Merkur.

Эта вилла оказалась самой дорогой недвижимостью в Германии, ее оценили в 25 миллионов евро.

Усманов пользовался этой виллой как "летней резиденцией" с 2011 года по 28 февраля 2022 года. То есть, к моменту, когда он попал под санкции ЕС и был вынужден бежать из Германии.

Вилла Алишера Усманова на берегу озера Тегернзе / Фото: Visualhunt.com/Unsplash

Виллу в 2011 году приобрела за 7,8 млн евро оффшорная компания Tegernsee Limited с острова Мэн, связываемая с олигархом. Сам Усманова утверждал, что якобы арендовал виллу за 77 тысяч евро в неделю.

Также читайте В Германии транспортируют арестованные автомобили друга Путина: видео

В Германии против Усманова ведется расследование по факту уклонения от уплаты налогов. В рамках этого дела суд поручил конкурсному управляющему уплатить долги Tegernsee Limited. Так как Усманов отрицал свою связь с виллой, накопились долги по ее обслуживанию и арестованное имущество решили продать.

"По данным портала по продаже недвижимости Immowelt, отслеживающего цены с 1996 года, сейчас это (вилла Усманова. – Ред.) – самый дорогой объект недвижимости в Германии. Вилла стоит почти на 10 млн евро дороже предыдущего лидера рейтинга, дома в городе Кампен на острове Зильт", – отмечает издание.

Площадь виллы составляет 735 квадратных метров. В особняке есть четыре спальни и ванная комната на двух верхних этажах. Также есть баня и бассейн.

В то же время лодка сарай перед виллой уже была пущена с молотка. Его купил житель Роттах-Эгерна примерно за 1 млн евро.

Отметим, что в октябре 2024 года украинский суд окончательно конфисковал активы миллиардера Усманова на сумму более 2 млрд грн, включая железорудную продукцию и уставный капитал IT-компании. Это решение вступило в силу и не подлежит обжалованию.

Напомним, Алишер Усманов находится под санкциями и не может пользоваться счетами ЕС. В то же время, Усманов является одним из самых богатых россиян и имеет широкие связи с российскими властями. Усманову поручают управление финансовыми потоками Кремля, также его называют "доверенным посредником" президента РФ Владимира Путина.

Читайте также: