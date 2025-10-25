В Германии взорвали некогда мощнейшую АЭС страны: во что превратят атомного гиганта

подрыв градирни АЭС «Гундремминген» в Германии / © скриншот с видео

Реклама

В немецкой Баварии были планово взорваны две 160-метровые градирни уже выведенной из строя атомной электростанции «Гундремминген». Уничтожение башен является частью процесса демонтажа АЭС , которая когда-то была одним из крупнейших ядерных объектов страны и обеспечивала около четверти электроэнергии Баварии. На месте демонтированных градирен энергетический концерн RWE готовится создать крупнейшее в Германии хранилище аккумуляторной энергии.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

Прощание с гигантом - символом региона

Подрыв двух башен высотой 160 метров произошел по плану, его провела компания, нанятая энергетическим концерном RWE. Градирные, построенные в 1977–1980 годах, почти за 50 лет превратились в заметный ориентир в регионе между Ульмом и Аугсбургом.

Реклама

По данным полиции, несмотря на дождливую погоду, около 30 000 человек наблюдали за взрывом вне установленной зоны безопасности. Каждая градирня, которая в верхней части имела диаметр почти 129 метров, состояла из 56 000 тонн железобетона.

Ровно в 12:00 башни были уничтожены двумя взрывами. Они наклонились в сторону и затем вертикально обрушились внутрь.

«Градирные были нужны для снижения температуры нагретой воды из образовавшейся при производстве электроэнергии системы охлаждения АЭС перед тем, как ее снова отводили в Дунай», — объясняет издание.

АЭС «Гундремминген» была одним из самых крупных атомных объектов в Германии. Блок С окончательно прекратил производство электроэнергии в 2021 году из-за отказа страны от атомной энергетики, а блок B был выведен из строя еще в 2017 году. Полный демонтаж АЭС, по оценкам, продлится до 2030-х годов.

Реклама

Будущее энергетики: самый большой батарейный накопитель

Несмотря на длительный процесс демонтажа, концерн RWE готовит участок для дальнейшего использования. Уже в среду на месте бывшей АЭС начнется строительство аккумулятора.

По данным RWE, этот объект будет иметь мощность около 700 мегаватт-часов и станет самым большим хранилищем такого типа в Германии.

Такие мощные установки являются ключевыми для энергетического перехода, поскольку они позволяют сохранять солнечную электроэнергию, производимую днем, чтобы затем подавать ее в сеть ночью. Кроме того, на месте бывшего атомного гиганта RWE планирует также построить солнечную электростанцию и новую газовую электростанцию.

Напомним, в Германии студенты разработали инновационный мобильный энергетический трейлер , способный работать автономно и питать бытовые электроприборы в течение семи дней без подключения к сети. Эта разработка будет удобна для автономного энергообеспечения на удаленных локациях и в полевых условиях.