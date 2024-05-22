В Германии за редизайн орла Третьего рейха было предложено 10 тысяч евро: что об этом известно

В Германии было предложено 10 тысяч евро за редизайн орла Третьего рейха. Примером для организаторов стал памятник генерал-фельдмаршалу Эрвину Роммелю.

Об этом пишет BILD.

Как стало известно, после Второй мировой войны с фасадов построек Германии забрали свастику. Но в ряде мест сохранились имперские орлы — часть герба Третьего рейха. Один из них находится у входа в налоговую инспекцию города Ульм в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

“Активисты обливали его краской, местное отделение СДПГ требовало его демонтировать. Но земельный Минфин решил иначе: там готовы провести конкурс среди художников, чтобы придумали варианты "художественного переосмысления" барельефа. Бюджет конкурса – 10 тысяч евро. Примером для организаторов стал памятник генерал-фельдмаршалу Эрвину Роммелю в его родном городе Хайденхайм-на-Бренце. Каменный мемориал был создан в 1961 году ветеранами Африканского корпуса вермахта. 2020 рядом установили фигуру на костылях без ноги, которая отбрасывает тень на памятник”, — пишет издание.

Там также добавили, что этот памятник – символ мирных жителей Северной Африки, пострадавших от заложенных там немецких мин.

Напомним, что в Германии продают уникальный замок, в котором запрещено жить.

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