В Германии задержали 16-летнего россиянина: что он натворил
Подросток из России был задержан в Германии. Силовики подозревают его в связях с ИГИЛ.
В Германии спецназ задержал 16-летнего россиянина. Он подозревается в распространении пропаганды ИГИЛ и публикации фото с оружием.
Об этом пишет BILD.
В городе Ноттульн, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, отряды спецназа произвели задержание и обыск 16-летнего подростка с российским гражданством.
Как сообщает издание, он подозревается в распространении в соцсетях изображений с исламистской символикой и оружием. В своих публикациях подросток ссылался на террористическую группировку ИГИЛ.
Полиция провела обыск в задержанной и изъяла несколько предметов для проведения экспертизы.
Пока остается непонятным, являются ли найденные объекты настоящим оружием.
«Раньше он распространял пропаганду ИГИЛ в социальных сетях», — рассказала BILD представитель полиции.
Отмечается, что результаты экспертизы изъятых предметов ожидаются к середине следующей недели.
Напомним, в немецком Ганау на десятках автомобилей, почтовых ящиках и стенах обнаружили нарисованные кровью свастики. Полиция задержала 31-летнего румына, подозреваемого в совершении преступления. По предварительным данным, мотивом мог стать личный спор на работе, а не политические взгляды. После допроса мужчину планируют направить на психбольное обследование.