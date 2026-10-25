В Германии задержали двух 19-летних за поджог антенн Starlink в Болгарии: им грозит до 12 лет

Злоумышленникам грозит наказание / © Associated Press

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В Болгарии прокуратура подала ходатайство об издании ордера на арест двух 19-летних людей, обвиняемых в поджоге восьми антенн Starlink на объекте в Плане.

Об этом сообщает Bild.

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По данным правоохранителей, они въехали в Болгарию из Сербии через пограничный пункт Калотина машиной с немецкими номерными знаками, а через несколько часов покинули страну.

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Болгарская прокуратура заочно предъявила обвинения. Подозреваемым грозит заключение сроком от трех до 12 лет. Их адвокаты намерены оспорить это решение.

Глава Государственного агентства национальной безопасности Болгарии Пламен Тончев считает, что пожар на объекте Starlink вблизи Софии был диверсией.

«Нельзя исключать подобных актов диверсии в будущем», — сказал он.

По неофициальным данным болгарских медиа, двоих подозреваемых арестовали в Болгарии. Журналисты не исключают, что они могут входить в состав большей диверсионной группы, связанной с подозреваемыми, арестованными в Германии по делу о нападении на наземную станцию Starlink в Польше.

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Напомним, 23 сентября в Польше в населенном пункте Воля-Кробовская произошел пожар на наземной станции Starlink, которая обеспечивает Интернет для Украины, в том числе для военных. Огонь охватил электрооборудование, распределительную станцию и генератор. Польские власти допустили сознательный саботаж и расследуют инцидент как вероятную диверсию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза с Востока «является реальной и ощутимой». Именно поэтому польская армия и государственные службы должны быть готовы к любому сценарию.

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