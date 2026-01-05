В Германии задержали экснардепа Украины: СМИ узнали, о ком идет речь

Наручники (иллюстративный фото) / © pixabay.com

Реклама

В Германии правоохранители задержали находившегося в международном розыске бывшего народного депутата Украины VIII созыва.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

По данным источников «Общественного», речь идет о уроженце Виннитчины Руслане Демчака, бывшем заместителе председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Реклама

Что известно о схеме с государственными облигациями

Следствие установило, что политик совместно с руководителями двух частных фирм организовал масштабную схему манипуляций на фондовой бирже. Фигуранты проводили фиктивные операции по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Такие действия позволяли получать искусственную «инвестиционную прибыль», которая согласно законодательству не подлежала налогообложению.

По информации ДБР, 20 миллионов гривен составил личный незаконный доход бывшего депутата. Более 1 миллиарда гривен было легализовано через подконтрольное банковское учреждение.

Подозрение в отмывании средств и манипуляциях на фондовом рынке Демчака объявили еще в 2023 году. Поскольку он находился вне Украины, расследование проводилось по специальной процедуре. В октябре 2025 г. ДБР завершило досудебное следствие, а суд ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами до 10 февраля 2026 года.

Ожидается, что обвинительный акт поступит в суд сразу после истечения этого срока. В настоящее время готовятся документы для возвращения задержанного в Украину. Процедура экстрадиции в упрощенном порядке может занять около трех месяцев.

Реклама

Напомним, в апреле 2024 года НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа из-за махинации с жильем в Киеве.