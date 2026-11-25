Полиция / © Associated Press

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В Германии правоохранители провели крупную спецоперацию. Она была направлена против возможной праворадикальной группировки «Terror 18». Участники этой группы планировали нападения на мигрантов и политических оппонентов.

Об этом сообщает BILD.

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По данным СМИ, задержания прошли в среду сразу в трех регионах — Бранденбурге, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне. В то же время около 70 полицейских обыскали десять объектов в шести федеральных землях Германии.

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Следствие считает, что группировка «Terror 18» состояла преимущественно из подростков. Оно возникло на основе интернет-сообщества, участники которого быстро радикализировались. Члены группы выступали против демократического строя страны и планировали запугивать людей поджогами и насильственными акциями. Среди их целей были убийства мигрантов и политических оппонентов.

Одним из главных эпизодов дела стала подготовка поджога центра для беженцев в городе Винзен (Нижняя Саксония). Полиции удалось остановить этот теракт в конце октября — тогда задержали 15-летнего подростка из Шлезвиг-Гольштейна. Впоследствии арестовали предполагаемого основателя группы, 18-летнего жителя окрестностей Шверина, а позже — 19-летнего юношу из Винсена.

Всего по этому делу проходят десять человек. Кроме троих подозреваемых, задержанных в среду, и троих арестованных ранее, полиция проверяет еще четырех подростков. Их подозревают в поддержке террористической группы или в том, что они знали о готовящихся преступлениях, но не сообщили об этом правоохранителям.

Напомним, солидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хруппала заявил о необходимости депортировать украинцев, сирийцев и афганцев из ФРГ.

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