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В Германии задержали группу подростков-неонацистов: кого они планировали убивать
В Германии провели масштабную спецоперацию против радикальной группировки, участники которой имели жуткие планы. Среди подозреваемых — подростки.
В Германии правоохранители провели крупную спецоперацию. Она была направлена против возможной праворадикальной группировки «Terror 18». Участники этой группы планировали нападения на мигрантов и политических оппонентов.
Об этом сообщает BILD.
По данным СМИ, задержания прошли в среду сразу в трех регионах — Бранденбурге, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне. В то же время около 70 полицейских обыскали десять объектов в шести федеральных землях Германии.
Следствие считает, что группировка «Terror 18» состояла преимущественно из подростков. Оно возникло на основе интернет-сообщества, участники которого быстро радикализировались. Члены группы выступали против демократического строя страны и планировали запугивать людей поджогами и насильственными акциями. Среди их целей были убийства мигрантов и политических оппонентов.
Одним из главных эпизодов дела стала подготовка поджога центра для беженцев в городе Винзен (Нижняя Саксония). Полиции удалось остановить этот теракт в конце октября — тогда задержали 15-летнего подростка из Шлезвиг-Гольштейна. Впоследствии арестовали предполагаемого основателя группы, 18-летнего жителя окрестностей Шверина, а позже — 19-летнего юношу из Винсена.
Всего по этому делу проходят десять человек. Кроме троих подозреваемых, задержанных в среду, и троих арестованных ранее, полиция проверяет еще четырех подростков. Их подозревают в поддержке террористической группы или в том, что они знали о готовящихся преступлениях, но не сообщили об этом правоохранителям.
Напомним, солидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хруппала заявил о необходимости депортировать украинцев, сирийцев и афганцев из ФРГ.