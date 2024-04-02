В Германии задержали судно с российскими товарами – какая причина

В порту немецкого города Росток таможня задержала грузовое судно Atlantic Navigator II, перевозившее российский уран и древесину.

Об этом пишет Bild.

Грузовое судно под флагом Маршалловых островов курсировало из Санкт-Петербурга в США и было вынуждено зайти в порт города Росток из-за повреждения гребного винта.

Однако при осмотре инспекторы таможни обнаружили на борту товары, находящиеся под санкциями ЕС, и запретили кораблю продолжать путь.

Как сообщила газета Ostseezeitung, судно перевозило березовую древесину и уран. Корабль задержали именно из-за древесины.

Norddeutsche Neueste Nachrichten со ссылкой на инсайдеров пишет, что эта древесина поступила с заводов российского олигарха, имя которого включено в список санкций ЕС.

Общая стоимость груза составляет около 40 миллионов евро.

Напомним, в России беспилотники атаковали в Татарстане завод по производству дронов-камикадзе "Шахед" и нефтеперерабатывающий завод — подробности.

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