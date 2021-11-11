В Германии зафиксировали новый максимум COVID-больных: как реагируют в правительстве

В Германии зафиксировали новый максимум COVID-больных: как реагируют в правительстве

Меркель заявила, что действовать нужно быстро.

В Германии в среду, 10 ноября, зафиксировали 39 676 новых случаев заболевания COVID-19. Этот показатель превзошел предыдущий суточный максимум (37 120 случаев), зарегистрированный в пятницу.

Об этом со ссылкой на данные Института Роберта Коха сообщает The Associated Press.

Отмечается, что уровень инфицирования в стране за неделю вырос до 232,1 нового случая на 100 тысяч человек.

Реакция правительства

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что действовать необходимо быстро. "В Германии я, к сожалению, должна сказать, что уровень вакцинации недостаточно высок, чтобы предотвратить быстрое распространение вируса", — высказалась политик.

Она настаивает на "скорейшем" проведении встречи федерального правительства и губернаторов 16 земель Германии для обеспечения "согласованных" мер по всей стране, в частности, по усилению вакцинации.

"Коронавирус не обращает внимания на то, имеем ли мы временное правительство, имеем ли мы переговоры о коалиции — нам нужны усилия всего государства", — подчеркнула Меркель.

В Германии после сентябрьских выборов действует временное национальное правительство. На этой неделе в стране должен быть принят законопроект, который продолжит введенную с марта 2020 года "эпидемическую ситуацию национального масштаба" и обеспечит правовую основу для введения новых противоинфекционных мер.

"Чрезвычайная ситуация" в отделениях интенсивной терапии

Между тем руководитель вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен указал, что во многих отделениях интенсивной терапии по всей стране сейчас "реальная чрезвычайная ситуация". "Мы должны что-то делать прямо сейчас", — подчеркнул он.

Медик также заявил, что среди немецких граждан необходимо снова ввести ограничения контактных мероприятий. По его словам, еще не менее 100 тысяч человек могут умереть от COVID-19, если вакцинация не ускорится.

"Мы находимся в плохой ситуации: у нас есть 15 миллионов человек, которые могли быть вакцинированы и должны были быть вакцинированы", — отметил Дростен.

В последние дни несколько больниц заявили, что они снова работают на грани своих возможностей и имеют в отделениях интенсивной терапии такое количество пациентов с COVID-19, что не могут принимать новых больных.

А врачам "Шарите" во вторник пришлось отменить запланированную операцию из-за того, что большое количество сотрудников привлечено к уходу за людьми с COVID-19. По данным правительства, большинство последних пациентов не вакцинированы.

Ограничение прививания COVID-вакциной от Moderna из-за побочного эффекта

Кроме того, в среду в Германии была опубликована новая рекомендация, согласно которой все люди в возрасте до 30 лет должны получать только вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

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Это связано с недавними исследованиями, показывающими, что такой редкий побочный эффект, как воспаление сердца и грудной клетки, чаще наблюдался у реципиентов вакцины Moderna младше 30 лет, чем у тех, кто получил прививку Pfizer-BioNTech.

Как сообщалось, по крайней мере 67% населения из 83 миллионов человек полностью вакцинированы. Однако, по мнению властей, этого недостаточно. Темпы вакцинации в государстве сейчас замедляются. К слову, ФРГ, в отличие от других европейских стран, отказалась делать прививки обязательными для любой профессиональной группы.

Впрочем, на территории государства действует ряд карантинных ограничений. В большинстве регионов доступ к некоторым общественным помещениям и мероприятиям имеют только вакцинированные, вылеченные или протестированные граждане.

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