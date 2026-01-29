В Германии заговорили о создании ядерного оружия: что известно

Ядерное оружие (иллюстративный фото) / © Getty Images

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер заявил о необходимости создания совместного ядерного арсенала Европейского Союза. Свою позицию политик аргументировал изменением ситуации безопасности и неуверенностью в дальнейших гарантиях со стороны США. В то же время, эксперты отмечают, что Германия технически способна разработать собственное ядерное оружие за три года.

Об этом пишет Bild.

Что известно о заявлении Фишера

Йошка Фишер заявил в комментарии Tagesspiegel, что ядерное оружие должно создавать весь Евросоюз вместе, а не Германия самостоятельно. Он категорически против «немецкой бомбы», считая, что из-за своего прошлого Германия не должна вооружаться поодиночке.

«Европа должна это сделать, потому что гарантии безопасности Америки сейчас неопределенны. Германия никогда больше не должна действовать самостоятельно, некогда. Нам нужны наши европейские партнеры», — подчеркнул Фишер.

Также он признал, что современные угрозы заставили его посмотреть взгляды. Он заявил, что концепция разоружения больше не актуальна, а сдерживание «агрессивного соседа» возможно только с помощью силы.

«Я никогда не подумал бы, что скажу такое. Вся моя политическая карьера указывала на обратное. Нам угрожают. Мы должны защищаться. Слишком долго мы были под иллюзией якобы вечного мира в Европе», — отметил экс-министр.

Политик также добавил, что будь он молод сегодня, то вступил бы в ряды Бундесвера.

Дискуссия о немецкой ядерной программе

Как отмечает издание, пока Фишер предлагает общеевропейское решение, в Германии ужесточаются дискуссии по национальному суверенитету. Гаральд Бирманн, президент Фонда Дома истории в Бонне, в интервью Rheinische Post заявил, что вопрос ядерного оружия является фундаментальным для существования республики.

«Ядерный вопрос лежит в основе национального суверенитета государства. Германия также должна решить этот вопрос», — считает Бирманн.

По оценкам специалистов, Германия владеет необходимой технологической базой для быстрого создания собственного вооружения. Химик-ядерщик Райнер Моорманн, десятилетиями работавший в исследовательском центре Юлиха, дал конкретный прогноз по срокам — Германия «сможет создать атомную бомбу в течение трех лет».

Напомним, в четверг, 29 января, немецкий парламент принял закон, призванный оградить критическую инфраструктуру государства — энергосети, водоснабжения и больницы — от физических атак, киберугроз и природных катастроф.

К слову, международный режим контроля ядерного оружия переживает глубокий кризис. Ключевые договоры либо утратили силу, либо больше не выполняются, а глобальная ситуация безопасности стремительно ухудшается. На этом фоне все больше стран задумываются о создании собственного ядерного оружия, сомневаясь в надежности международных гарантий.