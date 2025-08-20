В Германии заговорили об отправке солдат в Украину: детали

Немецкие солдаты. / © MSN

Германия может направить своих военнослужащих в Украину при условии долгосрочного режима прекращения огня.

Об этом заявил глава комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп, сообщает DW.

Он подчеркнул, что у европейцев и украинцев есть негативный опыт взаимодействия с Россией. Именно поэтому необходимо эффективное военное сдерживание.

"Это означает, что и немецкие солдаты после заключения мира с Россией позаботятся о том, чтобы мир был долгосрочным", — сказал он.

Также Ревекамп подчеркнул, что в бундесвере существует "целый спектр военных возможностей", которые могут обеспечить продолжительный мир в Украине. Политик убежден, что наиболее безопасным способом предупреждения военного столкновения было бы сдерживание армии РФ присутствием большого количества войск.

"Речь идет о том, чтобы предоставить Украине гарантии с обязательствами и военную защиту, чтобы в случае нового нападения России европейцы вместе с американскими силами были готовы отразить атаку", — говорит он.

Напомним, западные союзники готовят гарантии безопасности для Украины. В частности, британский премьер Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" "готовится к развертыванию сил поддержки" в случае "окончания боевых действий". Впрочем, направит ли Лондон свои войска в Украину, он отказался подтвердить.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американских миротворцев в Украину. В свою очередь, заметил он, европейские страны "собираются предоставить их (гарантии безопасности — Ред.) на ранней стадии".