В Германии заметили дроны над индустриальным парком и АЭС: при чем здесь Россия

Неизвестные беспилотники заметили над индустриальным парком и атомной станцией в Германии.

Над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне и над выведенной из строя атомной электростанцией в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные беспилотники. Правоохранители предполагают, что к этому может быть причастна Россия.

Об этом пишет Bild.

Сообщается, что полиция и прокуратура были приведены в готовность из-за враждебного объекта – вероятно, военного беспилотника, который может быть связан с Россией.

В последние дни несколько беспилотников были также замечены в районе выведенной из эксплуатации атомной электростанции и терминала сжиженного природного газа в городе Брунсбюттель, пишут журналисты.

Прокуратура Фленсбурга проводит расследование относительно возможной шпионской деятельности в целях саботажа. Согласно информации Bild, эти беспилотники могут быть связаны с российскими агентами и предположительно были запущены с гражданских судов в Северном море.

Напомним, в начале января 2024 года в Германии зафиксировали российские беспилотники у мест обучения украинских военных.

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