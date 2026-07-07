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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Германии застрелили украинку: что известно о трагедии

В Германии мужчина застрелил бывшую партнершу-украинку и покончил с собой.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Полиция Германии

Полиция Германии / © Associated Press

В немецком городе Оффенбург произошла стрельба, в результате которой погибли два человека — 36-летняя гражданка Украины и 33-летний гражданин Турции. По предварительной версии следствия, мужчина застрелил женщину в жилом районе, после чего совершил самоубийство.

Об этом сообщают издания Tagesspiegel и Süddeutsche Zeitung.

Трагедия произошла накануне около 8 часов утра. Очевидцы услышали несколько выстрелов и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли в проезде в жилой дом тело погибшего мужчины и еще живую, но тяжело раненую украинку.

Рядом с ними лежало огнестрельное оружие. Пострадавшую немедленно госпитализировали. Однако впоследствии она скончалась в больнице от полученных ранений.

Следователи выяснили, что погибшие ранее находились в отношениях, которые завершились несколько месяцев назад. После разрыва гражданин Турции стал преследовать и оскорблять женщину. Отмечается, что из-за этого конфликта и взаимных заявлений сторон о сталкинге, клевете и оскорблениях полиция города неоднократно вмешивалась в ситуацию еще до момента трагедии.

Напомним, в Днепропетровской области 17-летняя девушка за один день попала в три аварии. В первом ДТП она была пассажиркой. Когда оформляли дорожно-транспортное происшествие, его сбил другой автомобиль, а по дороге в больницу машина «скорой» столкнулась с автомобилем.

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Дата публикации
Количество просмотров
588
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