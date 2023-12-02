В Германии завершилось учение второй группы украинцев на системе Patriot

Решающим фактором в подготовке есть мотивация и готовность к действиям, отметили в Бундесвере.

В Берлине завершилось учение второй группы украинских военных для работы с системой противовоздушной обороны Patriot. В учениях приняли участие около 70 солдат и офицеров из Украины.

Об этом сообщил в пятницу, 1 декабря, командующий многонациональным тренировочным командованием генерал-лейтенант Андреас Марлов (Andreas Marlow), передает информагентство DW.

По его словам, курс подготовки длился более шести недель. Он подчеркнул, что защита воздушного пространства Украины является главной задачей, поскольку российские атаки целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру в Украине.

Немецкий генерал подчеркнул, что во время учения достигнут такой уровень компетенции персонала, который позволит Украине самостоятельно работать с ЗРК Patriot.

"Второе дело — это то, что мы, конечно, получили много тактических советов от украинцев о том, чему они научились в боях с россиянами, начиная от пехоты и заканчивая инженерными войсками и противовоздушной обороной", — признал Марлов.

В программе подготовки принимали участие опытные украинские офицеры, служащие в войсках противовоздушной обороны. Многие из украинских участников военной подготовки имели опыт работы с советскими системами ПВО, таких как ЗРК С-300.

"У всех они есть боевой опыт, а также раньше служили в противовоздушной обороне", — сказал немецкий инструктор.

Напомним, министерша иностранных дел Германии Бербок призвала создать над Украиной "зимний щит".

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