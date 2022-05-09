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В Германии заявили, что шестой санкционный пакет против России близок к согласованию

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В Германии заявили, что шестой санкционный пакет против России близок к согласованию

flickr.com

Переговоры продолжаются, однако Европейский союз близок к согласованию шестого пакета санкций против России.

Европейский Союз близится к согласованию шестого пакета санкций против России.

Об этом в понедельник заявил спикер министерства иностранных дел Германии, пишет Reuters.

"Переговоры по шестому пакету санкций продолжаются, они хорошо продвинулись и, с нашей точки зрения, могут быть завершены в ближайшее время", — сказал спикер на очередной правительственной пресс-конференции в Берлине.

Напомним, "Большая семерка" заявила о полной помощи Украине, осудила агрессию России и пообещала отказаться от ее нефти.

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