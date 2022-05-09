В Германии заявили, что шестой санкционный пакет против России близок к согласованию

Переговоры продолжаются, однако Европейский союз близок к согласованию шестого пакета санкций против России.
Европейский Союз близится к согласованию шестого пакета санкций против России.
Об этом в понедельник заявил спикер министерства иностранных дел Германии, пишет Reuters.
"Переговоры по шестому пакету санкций продолжаются, они хорошо продвинулись и, с нашей точки зрения, могут быть завершены в ближайшее время", — сказал спикер на очередной правительственной пресс-конференции в Берлине.
Напомним, "Большая семерка" заявила о полной помощи Украине, осудила агрессию России и пообещала отказаться от ее нефти.
Читайте также:
- Президент Европейского совета считает, что новый пакет санкций для России по эмбарго на нефть поддержат все страны ЕС
- Япония введет эмбарго против российской нефти
- РФ скатится к уровню 1991 года и Путин будет просить Запад отменить санкции – историк о будущем России