В Германии заявили, что шестой санкционный пакет против России близок к согласованию

В Германии заявили, что шестой санкционный пакет против России близок к согласованию

Переговоры продолжаются, однако Европейский союз близок к согласованию шестого пакета санкций против России.

Европейский Союз близится к согласованию шестого пакета санкций против России.

Об этом в понедельник заявил спикер министерства иностранных дел Германии, пишет Reuters.

"Переговоры по шестому пакету санкций продолжаются, они хорошо продвинулись и, с нашей точки зрения, могут быть завершены в ближайшее время", — сказал спикер на очередной правительственной пресс-конференции в Берлине.

Напомним, "Большая семерка" заявила о полной помощи Украине, осудила агрессию России и пообещала отказаться от ее нефти.

Читайте также: