В Германии заявили о новом рекорде по COVID-заболеваемости: какая ситуация в стране

В Германии заявили о новом рекорде по COVID-заболеваемости: какая ситуация в стране

Темпы вакцинации в стране замедляются.

В Германии в понедельник, 8 ноября, на фоне замедления вакцинации заявили о новом рекорде по уровню заболеваемости COVID-19.

Об этом со ссылкой на данные Национального центра борьбы с болезнями и Института Роберта Коха сообщает The Associated Press.

Отмечается, что за последние семь дней в стране зарегистрировано 201,1 нового случая коронавируса на 100 тысяч человек. Этот показатель превышает предыдущий максимум (197,6), установленный 22 декабря 2020 года.

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Между тем, количество новых госпитализаций сейчас составляет чуть менее 4 на 100 тысяч жителей в неделю, тогда как в пиковый период, а именно на прошлое Рождество, это число в ФРГ достигало 15,5. Впрочем, в правительстве указывают на заполненность больниц в особо пострадавших регионах.

В понедельник в стране зарегистрировали 15 513 новых случаев COVID-19 против рекордных 37 120, подтвержденных в пятницу. Также в Германии зафиксировали еще 33 летальных исхода, в результате чего общее количество связанных с коронавирусом смертей в стране возросло до 96 558.

По официальным данным, по крайней мере 67% населения из 83 миллионов человек полностью вакцинированы. Однако, по мнению властей, этого недостаточно. Темпы вакцинации в государстве сейчас замедляются. К слову, ФРГ, в отличие от других европейских стран, отказалась делать прививки обязательными для какой-либо профессиональной группы.

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Впрочем, на территории государства действует ряд карантинных ограничений. В большинстве регионов доступ к некоторым общественным помещениям и мероприятиям имеют только вакцинированные, вылеченные или протестированные граждане. "Эти правила часто соблюдаются слабо", — отмечают в издании.

Бесплатные экспресс-тесты для всех желающих отменили почти месяц назад, чтобы побудить людей пройти вакцинацию. Также сейчас официальные лица выступают за ревакцинацию всех, кто получил прививку минимум шесть месяцев назад.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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